مركز نظامي الكنجوي الدولي ينظم منتدى دور الصين في العلاقات الدولية

بكين، 21 يونيو، أذرتاج

انطلقت فعاليات منتدى "دور الصين في العلاقات الدولية: آفاق مبادرة خط واحد وطريق واحد" بمشاكة مركز نظامي الكنجوي الدولي وجامعة بكين وسفارة أذربيجان في الصين ومعهد بانغوال.

وأفاد مراسل أذرتاج أنّ المنتدى المستمر يومين يبحث دور الصين اكبر ثاني اقتصاد العالم في العلاقات الدولية وتأثيرها على التطورات العولمية واسهامات يمكن لاستراتيجية "خط واحد وطريق واحد" أنّ يضيفها إلى التعاون على الساحتين الإقليمية والعالمية وسائر المواضيع الملحة.

ويحضر المنتدى الرئيسان المشاركان في مركز نظامي الكنجوي الرئيسة اللاتفية السابقة فايرا فيكيه فريبرقا ومدير مكتبة الإسكندرية المصرية إسماعيل سراج الدين وأعضاء هيئة إدارة المركز ومسؤولون وقادة مراكز الفكر النافذة في الصين والعلماء والباحثون.