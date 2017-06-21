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    عضو مجموعة الاستكشاف التخريبي الأرميني: أمرنا باقتحام موقع الدفاع الأذربيجاني لقتل جنود

    ٢١.٠٦.٢٠١٧ [٢٠:٢٥‎]

    باكو، 21 يونيو، أذرتاج

    قال زاور هوفانيس كارابيتيان عضو مجموعة الاستكشاف التخريبي الأرميني الذي تم ضبطه من قبل عناصر الدفاع الأذربيجاني في تحقيق اولي معه بوزارة الدفاع إنّ مهمتنا كانت قتل جنود الدفاع الأذربيجاني باقتحام موقف كانوا فيه.

    وجاء في بيان وزارة الدفاع أنّ المخرب كارابيتيان المضبوط أوضح انه من سكان قرية دوفيخ بمحافظة نويمبريان الارمينية وهو من مواليد تلك القرية مجندٌ لاداء تناوب قتالي مأجور مقابل نقود وتابع "اننا انتهازا منا لفرصة ظروف الطقس غير الملائمة وممطرة ومضببا وظلمة الليلة تقدمنا نحو مواقع الدفاع الأذربيجاني وكان غرضنا اقتحامها لتقل الجنود فيها ولكننا تكبدنا باصابات في عضوين في مجموعتنا فقام غيرهما من أعضاء المجموعة بالتحرك إلى الوراء حاملين المصابين المجروحين نحو مواقع أرمينيا. ولم يتيسر لي أنّ افرّ فقررت اختفاء ولكن جنود الدفاع الأذربيجاني عثروا عليّ بعد مضي قليل وضبطوني."

    يذكر أنّ كارابيتيان ضبط عليه مساء 20 يونيو الحالي عندما كان ضمن أعضاء المجموعة التخريبية الاستكشافية الارمينية الذين كانوا يحاولون اقتحام خط الجبهة الدفاعي عند خط التماس.

    AZERTAG.AZ :عضو مجموعة الاستكشاف التخريبي الأرميني: أمرنا باقتحام موقع الدفاع الأذربيجاني لقتل جنود
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