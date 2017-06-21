المحكمة الدستورية تقضي في شكاية مواطن بريطاني حول تقييد حق المدين مغادرة البلاد

باكو، 21 يونيو، أذرتاج

عقدت المحكمة الدستورية جلسة عامة مفتوحة في الإجراءات الدستورية الخاصة برئاسة فرهاد عبدللايف.

وجاء في بيان المحكمة الدستورية أنّ الجلسة العامة نظرت في شكاية كلارك غوردون موريس مواطن المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية حول الملف الدستوري في فحص موافقة بعض الأفعال القانونية المعيارية مع الدستور الأذربيجاني.

ودرست الجلسة العامة مواد الملف الدستوري المطروح بالاستماع إلى تقرير القاضي اسماعيلوف وممثلي المدعي والمدعى عليه وخطابات الخبراء والمتخصصين وقضت قرارا نهائيا بعد المناظرة والمناقشة.

وينص القرار النهائي على أنّ الأسس المسببة لتقييد مؤقت لحق المدين في مغادرة البلاد التي يقضي بها القسم الثاني لتعليمات قواعد تطبيق التقييد المؤقت لحق الشخص في مغادرة البلاد من قبل جهات الاجراء المصدق عليها بقرار وزارة العدل الأذربيجانية الصادر في 22 ابريل نيسان عام 2013م والبند الأول للمادة الـ 84 للقانون الأذربيجاني في التنفيذ تعدّ منطبقا للقسم الثالث من المادة الـ 28 والقسم الثاني من المادة الـ 71 للدستور الأذربيجاني بما انها تلائم مطالب المبادئ الدستورية للتناسب واليقين القانوني.

واوضت المحكمة الدستورية كذلك المحاكم باعارة دقة خاصة لتبرير ودراسة مثل هذه الإجراءات بالقرار القضائي لخدمة تنفيذها في حينها لما يتناسب مع القواعد والقوانين التنظيمية من قبل موظفي التنفيذ وعلى المحاكم أنّ تدرس دراسة شاملة وكاملة وموضوعية عند النظر في مثل هذه الملفات وتبريرها ضرورة تطبيق التقييد في الملف القضائي المطروح.

وأشار قرار المحكمة الدستورية إلى أنّ قضية التقييد المؤقت لحق المواطن البريطاني كلارك غوردون موريس في مغادرة البلاد يجب أنّ ينظر فيها نظرا للمواقف القانونية المنصوص عليها في القسم المبرر التصويري لهذا القرار للمحكمة الدستورية سواء هل ينظر فيها قضائيا ام إداريا.

وجاء في البيان أنّ قرار المحكمة الدستورية المذكور يعتمد على مفعوله من يوم صدوره وهو قاطع لن يبطل من جهة او هيكل او شخص ولن يعدل ولن يبدل او لن يفسر رسميا.