قرار جمهوري بتخصيص المنحة الرئاسية المالية للموهوبين الشباب مع تسجيل أسمائهم في الكتاب الذهبي

باكو، 21 يونيو، أذرتاج

أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في الواحد والعشرين من يونيو حزيران قرارا جمهوريا بشأن تخصيص المنحة الرئاسية المالية للموهوبين الشباب مع تسجيل أسمائهم في الكتاب الذهبي في أذربيجان.

وأفادت مراسلة أذرتاج أن القرار الجمهوري الصادر وفقا للفقرة الـ32 من المادة الـ109 من الدستور الأذربيجاني وللقرار الجمهوري رقم 464 الصادر في 22 يونيو حزيران عام 1996م في "رعاية الدولة للموهوبين الشباب في أذربيجان" ينص على منح المنحة الرئاسية المالية مع تسجيل أسمائهم في الكتاب الذهبي للموهوبين الشباب الاذربيجانيين لتلاميذ مدارس التعليم الموسيقي الأذربيجانية الذين تلي أسماؤهم في الآتي:

- عبدللايف توغروم نامق

- عليزاده مير علي حسين

- ابراهيموفا لاله آزر

- محمدعليزاده بهنام مهتا سعيد

- ممدوف أتيلا يس

- اوروجوف نهاض وقار

- سعديزاده جميل علي اقا

- طالبلي كامران حسن

- يوسفزاده جاود آزر