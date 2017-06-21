كأس القارات: روسيا تخسر امام البرتغال
AzerTAg.az
٢١.٠٦.٢٠١٧ [٢٢:٠٠]
باكو، 21 يونيو، أذرتاج
انطلقت مباريات الجولة الثانية في كأس القارات المقامة حاليا في روسيا.
وأقيمت المباراة الأولى بين روسيا المستضيفة والبرتغال احد المنتخبات المفضلة في البطولة. وتمكن البرتغال من الحفاظ على هدف وحيد في المباراة المقامة في موسكو جاء من طرف رونالدو في د8.
وفي المباراة الثانية من اليوم يلتقي المكسيك بنيوزيلندا حيث أنّ المنتخب الأميركي يتطلع إلى فوز على متذيل الترتيب للتمكن من خطف بطاقة التأهل من المجموعة. وتقام المباراة في سوتشي.
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