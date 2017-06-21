وزارة الصحة: معظم أطباء الأسنان العرب يعملون في فلسطين بشهادات مزورة حصلوا عليها في أرمينيا

باكو، 21 يونيو، أذرتاج

رفعت وزارة الصحة الإسرائيلية شكاية رسمية لدى إدارة الشرطة العامة بشأن أطباء الأسنان الذين يعملون بشهادات مزورة من جامعات أرمينيا.

ونقلت مراسلة أذرتاج عن موقع "ذي ماركير" أنّ الحديث يدور حول أطباء الأسنان العاملين في القطاع العربي ويعتمد على إفادات شهود عيان قدم بها اتحاد أطباء الأسنان.

وجاء في شكاية مرفوعة مدعومة من اتحاد أطباء الأسنان أنّ إسرائيل يزيد فيها عدد وكلاء او وسطاء يقترحون على طلبة راسبين في الامتحانات في السنة الأولى او الثانية من دراسات أقسام طب الأسنان العالية من جامعات ومعاهد الأردن وإيطاليا بمواصلة دراساتهم العليا دون انقطاع في أرمينيا.

وأورد الاتحاد ادلة على أنّ الطلبة الراسبين عندما قدموا أرمينيا يستقبلونهم ممثل او وكيل وظيفتهم معالجة مشكلاتهم في إعادة اعتماد دراساتهم العالية في أرمينيا.

ويشدد الاتحاد خاصة على أنّ الطلبة الراسبين المتنقلين إلى أرمينيا لا يطلب منهم إعادة تعلم مفردات الدروس والحصص التي رسبوا منها في الامتحانات السابقة في إيطاليا او الأردن بل يواصلون دراساتهم من الصف الذي قطعت علاقاتهم الدراسية منها في المؤسسات التعليمية السابقة فيباشرون استمرار الدراسة العليا الطبية من الصف التالي أي الثاني او الثالث حتى يحصلون على شهادات طبية اعتيادية كاملة.