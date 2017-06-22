باكو، 22 يونيو / حزيران، (أذرتاج) جرت اليوم مراسم استقبال رسمية لرئيس جمهورية مولدوفا إيغور دودون الذي يقوم بزيارة رسمية إلى جمهورية أذربيجان. أفادت وكالة أذرتاج انه قد اصطف حرس الشرف في الساحة المزينة بأعلام أذربيجان ومولدوفا تكريما لمقدم الضيف الرفيع المستوى. وقدم رئيس حرس الشرف تحية عسكرية للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف. واستقبل الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية مولدوفا إيغور دودون. ثم قدم رئيس حرس الشرف تحية عسكرية للرئيس المولدوفي. ثم تم عزف النشيدين الوطنيين لجمهوريتي مولدوفا وأذربيجان. استعرض الرئيس إلهام علييف والرئيس المولدوفي إيغور دودون أمام حرس الشرف. ورحب الرئيس المولدوفي بالجنود الأذربيجانيين. وصافح الرئيس المولدوفي إيغور دودون كبار المسئولين الأذربيجانيين، وكذلك صافح الرئيس الأذربيجاني الهام علييف بدوره أعضاء الوفد المرافق للرئيس المولدوفي. واستعرض حرس الشرف أمام الرئيسين الأذربيجاني والمولدوفي تحت أصداء النشيد العسكري. وفي ختام المراسم التقطت صورة تذكارية للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والرئيس المولدوفي إيغور دودون.

AZERTAG.AZ : مراسم استقبال رسمية للرئيس المولدوفي في أذربيجان

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