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    لقاء موسع بين الرئيسين الأذربيجاني والمولدوفي

    ٢٢.٠٦.٢٠١٧ [١٢:١٣]

    باكو، 22 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    عقد اليوم الثلاثاء لقاء موسع بين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والرئيس المولدوفي إيغور دودون وذلك بحضور وفدي كلا البلدين.

    AZERTAG.AZ :لقاء موسع بين الرئيسين الأذربيجاني والمولدوفي
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