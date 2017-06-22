لقاء موسع بين الرئيسين الأذربيجاني والمولدوفي
AzerTAg.az
٢٢.٠٦.٢٠١٧ [١٢:١٣]
باكو، 22 يونيو / حزيران، (أذرتاج)
عقد اليوم الثلاثاء لقاء موسع بين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والرئيس المولدوفي إيغور دودون وذلك بحضور وفدي كلا البلدين.
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