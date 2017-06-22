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    الرئيس الأذربيجاني والمولدوفي يدليان ببيان صحفي

    ٢٢.٠٦.٢٠١٧ [١٢:١٩]

    باكو، 22 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    أدلى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس جمهورية مولدوفا إيغور دودون ببيان صحفي عقب انتهاء اللقاء الموسع الذي عقد اليوم.

    AZERTAG.AZ :الرئيس الأذربيجاني والمولدوفي يدليان ببيان صحفي
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    الرئيس الأذربيجاني والمولدوفي يدليان ببيان صحفي الرئيس الأذربيجاني والمولدوفي يدليان ببيان صحفي الرئيس الأذربيجاني والمولدوفي يدليان ببيان صحفي الرئيس الأذربيجاني والمولدوفي يدليان ببيان صحفي الرئيس الأذربيجاني والمولدوفي يدليان ببيان صحفي الرئيس الأذربيجاني والمولدوفي يدليان ببيان صحفي