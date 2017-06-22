باكو، 22 يونيو / حزيران، (أذرتاج) أدلى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس جمهورية مولدوفا إيغور دودون ببيان صحفي عقب انتهاء اللقاء الموسع الذي عقد اليوم.

AZERTAG.AZ : الرئيس الأذربيجاني والمولدوفي يدليان ببيان صحفي

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