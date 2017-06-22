باكو، 22 يونيو / حزيران، (أذرتاج) أقيمت اليوم الثلاثاء مأدبة غذاء رسمية على شرف ورئيس جمهورية مولدوفا إيغور دودون وذلك باسم الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

AZERTAG.AZ : على شرف الضيف الرفيع المستوى

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