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    سياسة


    أذربيجان تسقط طائرة أرمينية بدون طيار

    ٢٢.٠٦.٢٠١٧ [١٢:٣٥‎]

    باكو، 22 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    أسقط الجيش الأذربيجاني طائرة أرمينية بدون طيار.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع أن قواتنا المسلحة كشفت طائرة أرمينية بدون طيار حاولت القيام بجولات استطلاع فوق مواقع الجيش الأذربيجاني في خط الجبهة قرب محافظة تارتار الأذربيجانية.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان تسقط طائرة أرمينية بدون طيار
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