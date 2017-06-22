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    البنك المركزي: بيع دولار أمريكي بـ1.7022 مانات

    ٢٢.٠٦.٢٠١٧ [١٥‎:٣٠]

    باكو، 22 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    أعلن بنك أذربيجان المركزي عن سعر صرف العملة الوطنية / مانات / مقابل العملات الأجنبية لـ22 يونيو.

    وقال البنك المركزي في بيان إن سعر صرف العملة الوطنية / مانات / مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7022 مانات لدولار أمريكي واحد.

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي: بيع دولار أمريكي بـ1.7022 مانات
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