البنك المركزي: بيع دولار أمريكي بـ1.7022 مانات
AzerTAg.az
٢٢.٠٦.٢٠١٧ [١٥:٣٠]
باكو، 22 يونيو / حزيران، (أذرتاج)
أعلن بنك أذربيجان المركزي عن سعر صرف العملة الوطنية / مانات / مقابل العملات الأجنبية لـ22 يونيو.
وقال البنك المركزي في بيان إن سعر صرف العملة الوطنية / مانات / مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7022 مانات لدولار أمريكي واحد.
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