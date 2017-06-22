باكو، 22 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

يخطط في 23 يونيو / حزيران إجراء المراقبة في خط الجبهة قريب من قرية طاب قراقويونلو بمحافظة جورانبوي الأذربيجانية وذلك وفقا لصلاحية المبعوث الشخصي للرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي.

أفادت وكالة (أذرتاج) نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية أنه سيقوم بالمراقبة في الجانب الأذربيجاني المساعدان الميدانيان للمبعوث الشخصي للرئيس الحالي من منظمة الأمن والتعاون الأوربي ميخائيل أولارو وسايمون تيلر وممثل مجموعة التخطيط الرفيع المستوى العقيد يوري دودجينكو.

وسيقوم بالمراقبة في الجانب المقابل من خط الجبهة المساعدان الميدانيان للمبعوث الشخصي للرئيس الحالي من منظمة الأمن والتعاون الأوروبي جينادي بتريكا وأقنيان يوفيج رئيس مجموعة التخطيط عالية المستوى العقيد رالف بوسشارد.