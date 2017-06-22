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    رئيس مولدوفا يزور ضريح حيدر علييف

    ٢٢.٠٦.٢٠١٧ [١٥‎:٣٩]

    باكو، 22 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    قام اليوم رئيس جمهورية مولدوفا إيغور دودون اليوم بزيارة ضريح الزعيم القومي حيدر علييف مؤسس أذربيجان الحديثة في المقابر الفخرية ووضع إكليلا من الزهور أمامه تخليدا لذكراه.

    أفادت وكالة أذرتاج أن الضيف وضع باقات من الزهور على قبر الأكاديمية ظريفا علييفا عالمة أمراض العيون الشهيرة تخليدا لذكراها.

    AZERTAG.AZ :رئيس مولدوفا يزور ضريح حيدر علييف
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