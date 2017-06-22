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    سياسة


    الرئيس المولدوفي يزور مقبرة الشهداء

    ٢٢.٠٦.٢٠١٧ [١٥‎:٥‎٥‎]

    باكو، 22 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    زار رئيس جمهورية مولدوفا إيغور دودون اليوم مقبرة الشهداء بباكو وذلك على هامش زيارته الرسمية لجمهورية أذربيجان.

    أفادت وكالة أذرتاج انه قد اصطف حرس الشرف تكريما لمقدم الضيف الرفيع المستوى.

    وزار رئيس جمهورية مولدوفا إيغور دودون مقابر أبناء الوطن البواسل الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل استقلال أذربيجان ووحدة أراضيها ووضع إكليلا من الزهور أمام نصب "المشعل الأبدي" إجلالا لذكراهم.

    ثم تم عزف النشيدين الوطنيين لجمهوريتي مولدوفا وأذربيجان.

    ثم شاهد رئيس جمهورية مولدوفا منظر العاصمة الأذربيجانية باكو من أعلى مكان بها وقدمت له معلومات عن تاريخ مقبرة الشهداء وأعمال البناء والتشييد الجارية في المدينة.

    AZERTAG.AZ : الرئيس المولدوفي يزور مقبرة الشهداء
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