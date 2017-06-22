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    وزارة الدفاع: أرمينيا تستخدم طائرات بدون طيار مرة أخرى

    ٢٢.٠٦.٢٠١٧ [١٦:٤٠]

    باكو، 22 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    استخدمت القوات المسلحة الأرمينية مرة أخرى طائرات بدون طيار فوق مواقع الجيش الأذربيجاني في خط الجبهة.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية أن هذه الطائرات المستخدمة لم تلحق أي ضرر بالوحدات العسكرية الأذربيجانية بسبب جودتها المنخفضة.

    صرحت الوزارة أن تدابير الرد ستكون قاسية للعدو.

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع: أرمينيا تستخدم طائرات بدون طيار مرة أخرى
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