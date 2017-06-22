إسطنبول، 22 يونيو / حزيران، (أذرتاج) وقع اليوم انفجار قوي قرب جدار المنشأة العسكرية تابعة لحلف شمال الأطلسي في إقليم إزمير بغرب تركيا. دمر الانفجار جدارا وهشم نوافذ مبان مجاورة. لكن لم ترد تقارير عن وقوع خسائر بشرية.

AZERTAG.AZ : انفجار في إزمير التركية

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