باكو، 22 يونيو / حزيران، (أذرتاج) أعلن بنك أذربيجان المركزي عن سعر صرف العملة الوطنية (المانات) مقابل العملات الأجنبية للغد 23 يونيو. وقال البنك المركزي في بيان إن سعر صرف العملة الوطنية (المانات) مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7022 مانات لدولار أمريكي واحد.

AZERTAG.AZ : البنك المركزي يعلن سعر الصرف مقابل الدولار ليوم 23 يونيو

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