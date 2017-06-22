شركة روسية تطلق رحلات جوية أولى مباشرة بين باكو وكراسنويارسك

باكو، 22 يونيو، أذرتاج

نفذت شركة "اير ايرو" الروسية اول رحلة جوية مباشرة دولية من كراسنويارسك إلى باكو.

ونقل مراسل أذرتاج عن بيان مطار "يميليانوفو" الدولي أنّ رحلة كراسنويارسك – باكو نفذت في 21 يونيو لأول مرة وان الطائرة ما كان على متنها مقعدٌ خال.

وجاء في بيان المطار أنّ الرحلات تقام وفقا للجدول الصيفي إلى نهاية العام الجاري مرتين أسبوعيا أيام الأربعاء والأحد.