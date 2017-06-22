باكو، 22 يونيو، أذرتاج وجهت وزارة الأرض والبنية التحتية والنقل الكورية الجنوبية باستدعاء 403 الف و128 سيارة منتجة في البلد وموردة اليه. ونقلت يونهاب أنّ قرار الاستدعاء يشمل 38 نموذجا لـ 7 شركات دولية لمختلف الخلل ومنها سانتا في وماكس كروز لهيونداي ومازيراتي جيبلي وفورد فوكوس ولينكولن ام كا اس وغيرها. وينص القرار على وجوب تبديل او إزالة الخلل على حساب الشركة المنتجة.

AZERTAG.AZ : كوريا تستدعي أكثر من 400 ألف سيارة بينها مازيراتي ولينكولن وفورد وسانتا في وكروز

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