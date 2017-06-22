مزارعو حاجيقابول ينهون حصاد الشعير بزيادة الإنتاجية

حاجيقابول، 22 يونيو، أذرتاج

انتهى حصاد الشعير بنجاح في المزارع الخاصة في محافظة حاجيقابول فيما قالت إدارة الزراعة لمراسل أذرتاج إنّ مساحة الحبوب المزروعة بالمحافظة في خريف العام السابق تبلغ 15 ألفا و820 هيكتار منها 6 آلاف و870 هيكتار للشعير و8 آلاف و950 هيكتار للقمح.

وابلغ أنّ أصحاب الحقول الذين باشروا حملة الحصاد مباشرة منظمة قد انهوا حصاد الشعير في أقصر وقت ممكن وبلغ المحصول من الحقول 14 الفا و864 طن بالإنتاجية المتوسطة من كل هيكتار 3 آلاف كغ.

وأضاف أنّ المزارعين يواصلون منذ يومين حصاد القمح بالموازي باستخدام 34 حصادة ويحصدون محصول حقول تبلغ 200 هيكتار يوميا حيث تبلغ الإنتاجية المتوسطة للحقول المحصودة 3400 كغ من كل هيكتار.

يذكر أنّ محصول القمح من 13 ألفا و793 هيكتار من الحقول في العام الماضي بلغ 47 ألفا و310 طن بالإنتاجية المتوسطة البالغة 3400 كغ من كل هيكتار.