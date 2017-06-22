طيارا ريد بول: حلبة باكو أسرع حلبات الموسم

باكو، 22 يونيو، أذرتاج

أقام طيارا نادي ريد بول دانيل ريكياردو وماكس فيرستابيه مؤتمرا صحفيا في 22 يونيو حزيران اليوم بمركز حيدر علييف في باكو عشية سباق الفورمولا واحد لجائزة أذربيجان الكبرى على حلبة باكو.

وأفاد مراسل أذرتاج أنّ الطيارين أشارا إلى أنّ حلبة باكو مضمار ممتع قائلين "إنّ من الصعب جدا تجديد الرقم القياسي للسرعة في حلبة باكو هذا العام. ولكنا سنجهد من اجل ذلك. حلبة باكو أسرع مضامير الموسم. وكانت السيارات هذا العام أسرع في المنعطفات الواسعة وأبطأ في الأقسام المستقيمة. وفي حلبة باكو منعطفات حادة فسيكون من الصعب زيادة السرعة. نحاول تسجيل نتائج عالية في جائزة أذربيجان الكبرى حيث نقصد حجز أحد المراكز الأولى".

يذكر أنّ أكبر سرعة في مضمار باكو ضربها الطيار الفنلندي والتيري بوتاش بسرعة 378 كم ساعة في العام الماضي.