طيار مرسيدس: مدعين في جائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا واحد

باكو، 22 يونيو، أذرتاج

قال والتيري بوتاس طيار نادي مرسيدس إيه أم جي في مؤتمر صحفي منعقد في 22 يونيو حزيران اليوم في باكو إنّ النادي استعد جيدا لجائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا واحد ونسعى إلى إحراز نتائج عليا في حلبة باكو.

وأشار بوتاس إلى انه لن يواجه مشكلة في حال حصوله على موقف غير حسن عقب جولة تصنيف قائلا "إنّ كون موقفي سيئا لن يؤثر على أدائي وقد باشرت السباق من مواقف سيئة فيما قبل أيضا ولا اعتقد أنّ هذا سيشكل صعوبة ما عليّ."

واكد الطيار على أنّ علاقات طياري النادي بالمستوى العالي مفيدا "أننا نتفاهم جيدا ولنا خطط خاصة لجائزة أذربيجان الكبرى ونقصد الحصول على نتيجة عالية ملتزمين بهذه الخطة."