إحباط محاولة تمرير حجم كبير من العملات الأجنبية سرا من المنفذ الجمركي في أذربيجان

باكو، 22 يونيو، أذرتاج

أحبط موظفو الإدارة العامة للجمارك الجوية الأذربيجانية محاولة تمرير حجم كبير من النقود الأجنبية سرا وبدون الإفصاح عنها من المنفذ الجمركي الأذربيجاني.

وقالت الإدارة في بيان إنّ المواطن الأوكراني راكب الرحلة الجوية على مسار باكو – ألماتي مر من خدمة الفحص الجمركي من باب "القناة الخضراء" غير أنّ شاشة جهاز الفحص الآلي كشفت عن صورة النقود في حقيبته اليدوية.

وعند مساءلة المواطن الأوكراني بعد وقفه ابلغ انه بحوزته 7000 أورو / سبعة الاف أورو/ فقط ودعي بعد ذلك إلى غرفة الفحص الشخصي من اجل تفتيش شخصي وحقيبته اليدوية.

وكشف التفتيش الشخصي بحضور شهود عيان ومسؤولين عن 5000 أورو / خمسة الاف أورو/ في حاسوبه المحمول المنقول في حقيبته اليدوية وبين سائر المواد المنقولة في تلك الحقيبة اليدوية 58 الف أورو / ثمانية وخمسين ألف أورو/ وفي التفتيش الشخصي عن 5000 أورو / خمسة الاف أورو/ أخرى داخل ملابسه الداخلية.

وبذلك تم الكشف عن 150 عدد من النقود الأجنبية كلها بقيمة 500 أورو / خمسمائة أورو/ البالغ حجمها العام 75 الف أورو / خمسة وسبعين الف أورو / عموما كان المواطن الأوكراني أخفاها من الفحص الجمركي عمدا ولم يفصح عنها وفقا للنظم سارية المفعول.

ويجري التحقيق معه حاليا.