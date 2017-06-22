أذربيجان تقدم مساعدة مالية إلى الصومال واليمن ونيجيريا وجنوب السودان المهددة بخطر الجوع

باكو، 22 يونيو، أذرتاج

قدمت جمهورية أذربيجان مساعدة مالية بلغت 50 ألف دولار من خلال قنوات الأمم المتحدة إلى الذين يواجهون سوء التغذية بسبب الازمات الإنسانية الناشبة هذا العام في الصومال واليمن وجنوب السودان وشمال شرقي نيجيريا وذلك من خلال وكالة دعم التنمية الدولية لدى وزارة الخارجية الأذربيجانية / أيدا /.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إنّ هذه المساعدة المقدمة من جانب أذربيجان تحققت على أساس نداء الأمين العام للأمم المتحدة انتونيو غوتيريش الذي دعا أذربيجان لمد يد المساعدة إلى اكثر من 20 مليون شخص معظمهم الأطفال والنساء الذين يواجهون خطر المجاعة في تلك المناطق المذكورة من اجل اسهام إزالة الازمة الإنسانية بها بالتنسيق مع الدول المشار اليها عبر قنوات الأمم المتحدة.