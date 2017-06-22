طيار فورس انديا: نتسابق من اجل نتيجة عالية في حلبة باكو

باكو، 22 يونيو، أذرتاج

قال استيبان اوكون طيار نادي فورس انديا في مؤتمر صحفي منعقد اليوم 22 يونيو حزيران في باكو إنّ نادينا يدرك جيدا لأي غرض سيناضل في جائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا واحد في باكو ونتسابق من اجل نتيجة عالية في حلبة باكو.

وأشار إلى علاقات جيدة مع زميله في النادي مفيدا "أنّ زميلي في النادي اذا ما استبقني لن أكون آسفا ولا خائب املٍ ونحترم بعضنا ببعض ونسعى إلى إنجازات النادي وسنبذل بما في وسعنا من اجل نتيجة ناجحة."