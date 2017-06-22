    • / رياضة

    رياضة


    طيار فورس انديا: نتسابق من اجل نتيجة عالية في حلبة باكو

    ٢٢.٠٦.٢٠١٧ [٢٢:٣٢]

    باكو، 22 يونيو، أذرتاج

    قال استيبان اوكون طيار نادي فورس انديا في مؤتمر صحفي منعقد اليوم 22 يونيو حزيران في باكو إنّ نادينا يدرك جيدا لأي غرض سيناضل في جائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا واحد في باكو ونتسابق من اجل نتيجة عالية في حلبة باكو.

    وأشار إلى علاقات جيدة مع زميله في النادي مفيدا "أنّ زميلي في النادي اذا ما استبقني لن أكون آسفا ولا خائب املٍ ونحترم بعضنا ببعض ونسعى إلى إنجازات النادي وسنبذل بما في وسعنا من اجل نتيجة ناجحة."

    AZERTAG.AZ :طيار فورس انديا: نتسابق من اجل نتيجة عالية في حلبة باكو
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٢.٠٦.٢٠١٧ [٢١:٥‎٠]
    طيار مرسيدس: مدعين في جائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا واحد
    ٢٢.٠٦.٢٠١٧ [٢١:٣٧]
    طيارا ريد بول: حلبة باكو أسرع حلبات الموسم
    ٢١.٠٦.٢٠١٧ [٢٢:٠٠]
    كأس القارات: روسيا تخسر امام البرتغال
    ٢١.٠٦.٢٠١٧ [١٥‎:٣٨]
    مباراة استعراضية أولى لنادي "قاراباغ" في النمسا
    طيار فورس انديا: نتسابق من اجل نتيجة عالية في حلبة باكو