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    الرئيس إلهام علييف يصل في زيارة إلى مدينة شيروان

    ٢٣.٠٦.٢٠١٧ [١١:٠٢]

    شيروان، 23 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    وصل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم في زيارة إلى مدينة شيروان.

    أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس الدولة زار في البداية تمثال الزعيم القومي حيدر علييف المقام بوسط مدينة شيروان ووضع باقات من الزهور أمام تمثاله.

    وقدم رئيس السلطة التنفيذية لمدينة شيروان مردان جمالوف للرئيس إلهام علييف معلومات عن أعمال البناء والتشييد التي تشهدها المدينة في الآونة الأخيرة.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يصل في زيارة إلى مدينة شيروان
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