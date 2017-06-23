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    انطلاق جائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا 1

    ٢٣.٠٦.٢٠١٧ [١٢:٢٢]

    باكو، 23 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    انطلقت اليوم فعاليات سباق جائزة أذربيجان الكبرى الثامنة للفورمولا واحد في باكو.

    أفادت وكالة أذرتاج أن طول اللفة يبلغ 6 كيلومترات. ينافس 21 سائقا من 10 فرق في المسابقة.

    ينافس في حلبة مدينة باكو أكثر سائقي بطولة العالم لفورمولا 1: لويس هاميلتون وفرناندو ألونسو وسيباستيان فيتيل وفالتيري بوتاس وغيرهم.

    AZERTAG.AZ : انطلاق جائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا 1
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