انطلاق جائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا 1
AzerTAg.az
٢٣.٠٦.٢٠١٧ [١٢:٢٢]
باكو، 23 يونيو / حزيران، (أذرتاج)
انطلقت اليوم فعاليات سباق جائزة أذربيجان الكبرى الثامنة للفورمولا واحد في باكو.
أفادت وكالة أذرتاج أن طول اللفة يبلغ 6 كيلومترات. ينافس 21 سائقا من 10 فرق في المسابقة.
ينافس في حلبة مدينة باكو أكثر سائقي بطولة العالم لفورمولا 1: لويس هاميلتون وفرناندو ألونسو وسيباستيان فيتيل وفالتيري بوتاس وغيرهم.
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