باكو، 23 يونيو / حزيران، (أذرتاج) انطلقت اليوم فعاليات سباق جائزة أذربيجان الكبرى الثامنة للفورمولا واحد في باكو. أفادت وكالة أذرتاج أن طول اللفة يبلغ 6 كيلومترات. ينافس 21 سائقا من 10 فرق في المسابقة. ينافس في حلبة مدينة باكو أكثر سائقي بطولة العالم لفورمولا 1: لويس هاميلتون وفرناندو ألونسو وسيباستيان فيتيل وفالتيري بوتاس وغيرهم.

AZERTAG.AZ : انطلاق جائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا 1

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