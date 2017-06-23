الرئيس الأذربيجاني يفتتح قاعدة عسكرية في مدينة شيروان

شيروان، 23 يونيو (أذرتاج).

شارك الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم في حفل افتتاح قاعدة عسكرية تابعة للقوات الداخلية لوزارة الداخلية في مدينة شيروان.

قال وزير الداخلية رامل اوسوبوف ان أعمال انشاء المباني الجديدة في القاعدة العسكرية بدأت عام 2012. مساحة القاعدة العسكرية الاجمالية 8.5 هكتارات وتحتوي على مقر، ثكنات ومطعم ونقطة طبية وغيرها من المباني. تم تزويد كل المباني بالاجهزة والمعدات اللازمة.

بعد التعرف على المعلومات ذات الصلة تفقد الرئيس إلهام علييف الظروف المهيأة في ثكنة للجنود.

ثم اطلع وزير الداخلية رئيسَ الجمهورية على الأسلحة والذخائر والمدرعات للجيش الداخلي.

بعد ذلك تفقد الرئيس إلهام علييف الظروف المهيأة في مطعم للجنود ونقطة طبية في القاعدة العسكرية.