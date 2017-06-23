افتتاح مصنع الخراطيش والذخائر لقاذفات الصواريخ اليدوية المضادة للدبابات في شروان

شروان، 23 يونيو، أذرتاج

رعى رئيس جمهورية أذربيجان القائد الأعلى العام للقوات المسلحة إلهام علييف في 23 يونيو حزيران اليوم افتتاح مصنع إنتاج الخراطيش والذخائر لأربعة أنواع من قاذفات الصواريخ اليدوية المضادة للدبابات من طراز تاق7و2 (ار بي جي) للاتحاد الإنتاجي "شرق" التابع لوزارة الإنتاج الدفاعي بمدينة شروان.

وأفاد مراسل أذرتاج أنّ وزير الإنتاج الدفاعي ياور جمالوف قدم معلومات مفصلة حول المؤسسة أشار فيها إلى أنّ غرض إنشاء المصنع هو تنظيم إنتاج متسلسل للخراطيش والذخائر لأربعة أنواع وهي تجزئة، حشوة جوفاء ورأس شديد الانفجار وخاملة لقاذفات الصواريخ اليدوية المضادة للدبابات والمعدات المدفعية ذاتية الحركة وإبادة القوات الحية للعدو في الخنادق والأراضي المفتوحة ومواجهة المعدات المدرعة ذاتية الحركة وغير المدرعة للعدو مفيدا أنّ هذه الذخائر قادرة على إبادة القوة الحية للعدو والمعدة المدرعة له على بعد 700 م.

ودشن رئيس الدولة المصنع.

وفي المصنع 10 مجالات إنتاجية متفاوتة يعمل فيها 170 عامل.

وطاقة المصنع السنوية تبلغ 20 الف ذخيرة بنظام دوام العمل ذي الفترة الواحدة الأمر الذي يتيح بتلبية حاجات أجهزة إنفاذ القانون.