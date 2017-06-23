البنك المركزي يجلب 387.5 مليون مانات في مزاد الإيداع

باكو، 23 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

قرر البنك المركزي الأخذ في إجراء عمليات الإيداع من خلال المزادات من اجل جلب الأموال نظرا لعمليات الاقتصاد الكلي الجارية وأهداف السياسة النقدية وكذلك موقف القطاع المصرفي للسيولة.

وقال البنك المركزي في بيان إن عمليات الإيداع تستهدف تطوير سوق المال وبالتالي تشجيع تحسين إطار العملية في السياسة النقدية. وتشير نتائج المزاد المقام اليوم إلى بلوغ حجم الودائع المجلوبة 387.5 مليون مانات بتشكيل نسبة الفائدة المتوسطة المرجحة 10.04 في المائة.