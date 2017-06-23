وزارة الدفاع: أرمينيا تكذب مرة أخرى لتعويض فشلها في خط الجبهة

باكو، 23 يونيو (أذرتاج).

قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية في تعليقها على سؤال مراسل وكالة أذرتاج عما تنشره وسائل الاعلام الارمينية من انباء عن مقتل 4 عسكريين اذربيجانيين في صد هجومهم من قبل القوات المسلحة الارمينية في ليلة 21-22 يونيو فيما قالت ان القيادة العسكرية لأرمينيا تلجأ مرة أخرى الى التكذيب لتعويض فشلها الأخير وخسائرها في خط الجبهة وإعادة كسب "ثقة" السكان الأرمن فيها.