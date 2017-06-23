وزارة الدفاع: أرمينيا تكذب مرة أخرى لتعويض فشلها في خط الجبهة
AzerTAg.az
٢٣.٠٦.٢٠١٧ [١٧:٠٥]
باكو، 23 يونيو (أذرتاج).
قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية في تعليقها على سؤال مراسل وكالة أذرتاج عما تنشره وسائل الاعلام الارمينية من انباء عن مقتل 4 عسكريين اذربيجانيين في صد هجومهم من قبل القوات المسلحة الارمينية في ليلة 21-22 يونيو فيما قالت ان القيادة العسكرية لأرمينيا تلجأ مرة أخرى الى التكذيب لتعويض فشلها الأخير وخسائرها في خط الجبهة وإعادة كسب "ثقة" السكان الأرمن فيها.
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