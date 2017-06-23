    • / سياسة

    سياسة


    وزارة الدفاع: أرمينيا تكذب مرة أخرى لتعويض فشلها في خط الجبهة

    ٢٣.٠٦.٢٠١٧ [١٧:٠٥‎]

    باكو، 23 يونيو (أذرتاج).

    قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية في تعليقها على سؤال مراسل وكالة أذرتاج عما تنشره وسائل الاعلام الارمينية من انباء عن مقتل 4 عسكريين اذربيجانيين في صد هجومهم من قبل القوات المسلحة الارمينية في ليلة 21-22 يونيو فيما قالت ان القيادة العسكرية لأرمينيا تلجأ مرة أخرى الى التكذيب لتعويض فشلها الأخير وخسائرها في خط الجبهة وإعادة كسب "ثقة" السكان الأرمن فيها.

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع: أرمينيا تكذب مرة أخرى لتعويض فشلها في خط الجبهة
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٣.٠٦.٢٠١٧ [١٧:١٧]
    انتهاء المراقبة في الحدود بين أذربيجان وأرمينيا
    ٢٢.٠٦.٢٠١٧ [١٦:٤٠]
    وزارة الدفاع: أرمينيا تستخدم طائرات بدون طيار مرة أخرى
    ٢٢.٠٦.٢٠١٧ [١٥‎:٣١]
    إجراء المراقبة في خط الجبهة
    ٢٢.٠٦.٢٠١٧ [١٢:٤٧]
    القوات المسلحة الأرمينية تخرق الهدنة على خط الجبهة 140 مرة
    وزارة الدفاع: أرمينيا تكذب مرة أخرى لتعويض فشلها في خط الجبهة