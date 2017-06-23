انتهاء المراقبة في الحدود بين أذربيجان وأرمينيا

باكو، 22 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

انتهت في 7 يونيو / حزيران المراقبة في خط الجبهة قريب من قرية طاب قراقويونلو بمحافظة جورانبوي الأذربيجانية بدون تسجيل أي خرق وذلك وفقا لصلاحية المبعوث الشخصي للرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي.

أفادت وكالة (أذرتاج) نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية أنه قام بالمراقبة في الجانب الأذربيجاني المساعدان الميدانيان للمبعوث الشخصي للرئيس الحالي من منظمة الأمن والتعاون الأوربي ميخائيل أولارو وسايمون تيلر وممثل مجموعة التخطيط الرفيع المستوى العقيد يوري دودجينكو.

وقام بالمراقبة في الجانب المقابل من خط الجبهة المساعدان الميدانيان للمبعوث الشخصي للرئيس الحالي من منظمة الأمن والتعاون الأوروبي جينادي بتريكا وأقنيان يوفيج رئيس مجموعة التخطيط عالية المستوى العقيد رالف بوسشارد.