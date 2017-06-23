ماذا تطلب الدول العربية من قطر؟

باكو، 23 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

تطلب أربع دول من دولة قطر قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران وإغلاق قاعدة عسكرية تركية في قطر وقناة الجزيرة الفضائية.

أفادت وكالة أذرتاج أن نقلا عن وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء أن المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة والبهرين أرسلت لقطر قائمة المطالب بواسطة الكويت.

كما تشمل القائمة مطالب بتسليم الدوحة جميع المصنفين بأنهم إرهابيون ممن يوجدون على أراضيها.

وأمهلت الدول الأربع قطر عشرة أيام لتنفيذ هذه المطالب.

يذكر أن المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ومملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة أعلنت في 5 يونيو قطع علاقاتها الدبلوماسية والقنصلية مع قطر متهمة إياها بدعم المنظمات الإرهابية.

وانضمت اليمن وليبيا إلى القرار الذي اتخذه عدد من الدول العربية ضد دولة قطر.