الرئيس علييف يدشن في شروان مصنع الأجزاء القتالية لقاذفات الصواريخ المتعددة الدوارة

شروان، 23 يونيو، أذرتاج

أقيم في 23 يونيو حزيران اليوم حفل افتتاح مصنع إنتاج الأجزاء القتالية والرؤوس المفجرة لمختلف أنواع الصواريخ لقاذفات الصواريخ المتعددة الدوارة من طراز ام أس جي أل 40 من عيار 40*46 ملم للاتحاد الإنتاجي "شرق" التابع لوزارة الصناعات الدفاعية الأذربيجانية.

وابلغ مراسل أذرتاج أنّ رئيس جمهورية أذربيجان القائد الأعلى العام للقوات المسلحة إلهام علييف حضر مراسم الافتتاح.

وقدم وزير الإنتاج الدفاعي ياور جمالوف معلومات مفصلة حول المؤسسة أشار فيها إلى أنّ غرض إنشاء المصنع هو تنظيم إنتاج متسلسل للخراطيش والذخائر لأربعة أنواع وهي التفتت والتراكمي المتفتت والمضيئة المظلة والمدخن لقاذفات الصواريخ اليدوية المتعددة الدوارة من عيار 40-46 ملم وفقا لمواصلات الناتو المضادة للدبابات والمعدات المدفعية ذاتية الحركة وإبادة القوات الحية للعدو في الخنادق والأراضي المفتوحة ومواجهة المعدات المدرعة ذاتية الحركة وغير المدرعة للعدو مفيدا أنّ هذه الذخائر قادرة على إبادة القوة الحية للعدو والمعدة المدرعة له على بعد 400 م.

ووضع رئيس الدولة المصنع للخدمة.

وفي المصنع 7 مجالات إنتاجية متفاوتة يعمل فيها 40 عاملا.

وطاقة المصنع السنوية تبلغ 15 الف ذخيرة بنظام دوام العمل ذي الفترة الواحدة الأمر الذي يتيح بتلبية حاجات أجهزة إنفاذ القانون.

بعد التعرف إلى المؤسسة اجتمع الرئيس الهام علييف بمجموعة من موظفي وزارة الإنتاج الدفاعي وجنود لوزارة الدفاع.

وخطب رئيس الدولة في الاجتماع.

ثم ألقى وزيرا الإنتاج الدفاعي ياور جمالوف والدفاع ذاكر حسنوف كلمتين.

ثم قرئ على الحاضرين مراسيم الرئيس الأذربيجاني حول رفع الرتب العسكرية لجنود وزارة الدفاع وتكريم الجنود بالأوسمة.

ثم قدم الرئيس القائد الأعلى العام شهادات الرتب العسكرية العالية وأوسمة "لخدمة الوطن" من الدرجة الثالثة إلى الجنود المكرمين.

وفي الختام التقطت صور تذكارية.