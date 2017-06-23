ملاحة أذربيجان: قبلنا 17 سفينة خلال 3 سنوات

باكو، 23 يونيو، أذرتاج

قال رؤوف ولييف رئيس شركة ملاحة بحر الخزر الأذربيجانية" المساهمة المغلقة إنّ الملاحة قبلت إلى رصيدها 17 سفينة خلال فترة الثلاث سنوات.

وأوضح ولييف أنّ الملاحة أنفقت 155 مليون دولار لتسخير تلك السفن لها.

كما زاد رئيس الشركة أنّ 11 سفينة تابعة لها تسبح حاليا في المياه الدولية.