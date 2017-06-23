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    الرئيس المولدوفي ينهي زيارته الرسمية لأذربيجان

    ٢٣.٠٦.٢٠١٧ [١٨:١٨]

    باكو، 23 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    اختتمت اليوم زيارة رسمية لرئيس جمهورية مولدوفا ايقور دودن إلى أذربيجان.

    أفادت وكالة أذرتاج انه اصطف حرس الشرف في ساحة مزينة بأعلام كل من البلدين تكريما للرئيس المولدوفي في مطار حيدر علييف الدولي.

    كان في وداع الرئيس المولدوفي ايقور دودن في ارض المطار السيد عصمت عباسوف نائب رئيس الوزراء الأذربيجاني ونائب وزير الخارجية خلف خلفوف وغيره من المسئولين الأذربيجانيين.

    AZERTAG.AZ :الرئيس المولدوفي ينهي زيارته الرسمية لأذربيجان
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