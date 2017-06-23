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    سومغايت يباشر استعدادات الموسم الجديد

    ٢٣.٠٦.٢٠١٧ [١٨:٢٦]

    سومغايت، 23 يونيو، أذرتاج

    اطلق نادي سومغايت لكرة القدم استعدادات للموسم الجديد 2017/2018م بقيادة المدرب المدير الفني سمير عباسوف على ملعب "كابيتال بنك ارينا" بمدينة سومغايت.

    وجاء في بيان النادي إنّ الفريق يطلق استعدادات بتشكيلة كاملة سوى المدافع كول علييف الذي لا يزال في مرحلة إعادة التأهيل فاكتفى بتدريبات فردية.

    يذكر أنّ سومغايت يلتقي اول مباراة استعراضية له ضمن الاستعدادات بنادي صبائل في ثاني يوليو تموز.

    AZERTAG.AZ :سومغايت يباشر استعدادات الموسم الجديد
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