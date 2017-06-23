شاعر يرقد في حلب تحيا ذكراه في باكو في مؤتمر علمي دولي

باكو، 23 يونيو (أذرتاج)

أقيم اليوم مؤتمر علمي دولي مكرس لذكرى مرور 600 عام على مولد الشاعر والمفكر الاذربيجاني الشهير عماد الدين النسيمي، ذلك بتنظيم معهد الأدب لدى أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية.

تحدث العلماء المخاطبون في المؤتمر عن سيرة وابداع الشاعر وتراثه الغني وتأثيره على ابداع المتأخرين.

ولد عماد الدين النسيمي في أذربيجان، كما يتفق معظم المؤرخون والادباء. ثم رحل الى حلب ليلتقي مصيره المأساوي. ترك ديواناً كاملاً باللغة الأذربيجانية الأصلية وله أشعار وقصائد بالفارسية والعربية أيضا.

كذلك تعمّق عماد الدين في دراسة الفلسفة والفلك والمنطق والرياضيات وعلوم الطبيعة. وقد ترك ما يزيد على عشرة آلاف بيت في مختلف الموضوعات. أمّا ديوانه بالفارسية فضم حوالي خمسة آلاف بيت، وتعرض شعره بالعربية إلى الضياع أو الإتلاف فلم يصل منه إلا المقطوعات اليسيرة.

اعدم النسيمي في حلب في سوريا عام 1417 ودفن فيها.