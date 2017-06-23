الرئيس إلهام علييف يهنئ الشعب الأذربيجاني بمناسبة عيد الفطر المبارك

باكو، 23 يونيو (اذرتاج).

هنأ الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف الشعب الاذربيجاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وأبلغ كلا منهم أطيب أمنياته وتبريكاته.

قال الرئيس علييف ان شهر رمضان المبارك الذي أنزل فيه الكتاب المبين القرآن الكريم يحث الناس على تضافر جهودهم للإكثار من أعمال الخير والبر والإحسان وإشاعة روح الإخاء والمحبة والتسامح والاستقرار ويظهر انتصار الأعمال الصالحة والصفاء الأخلاقي. إن المواطنين المؤمنين يؤدون بمهامهم الروحية وفرائضهم الدينية بتفان خلال أيام هذا العيد الذي يغذي قلوب الناس وروحهم بالحكمة الإلهية ويتقاسمون فرحة الثراء المعنوي والكمال الأخلاقي.

يتمنى الناس في كل أنحاء بلادنا في هذه الأيام دوام الاستقرار لشعبنا ويقدمون الصلوات لأرواح شهدائنا الخالدة. وسأل الرئيس إلهام علييف الله تعالى أن يتقبل دعواتهم وأمنياتهم ونواياهم الطيبة، ويعيد هذه الأيام المقدسة على شعبنا العزيز بمزيد من المغفرة والرحمة.

وأضاف الرئيس إلهام علييف ان هذا الرمضان صادف في العديد من التواريخ والاحداث المشهودة في أذربيجان. ان اعلان عام 2017 "عام التضامن الإسلامي" في أذربيجان وتنظيم النسخة الرابعة لالعاب التضامن الإسلامي في باكو واستضافة البلد العديد من الفعاليات والمنتديات الدولية للحوار بين الحضارات باعتباره مكان التسامح الديني والقومي والتضامن الديني من إسهامات الدولة الأذربيجانية في عمل تعزيز السلام والامن في عالمنا المتوتر. وقال الرئيس "اننا سنواصل مكافحة كل تهديدات وتحديات تستهدف مستقبل البشرية ونستمر في مبادراتنا للحوار والتضامن".

إن الاحتفال بهذا العيد المبارك على المستوى الرسمي يدل على مدى تقييم الشعب الاذربيجاني لمبادئ التعددية الثقافية والتسامح.

على ذلك، فأبلغ الرئيس الاذربيجاني كل مواطنين وأبناء الشعب القاطنين خارج البلاد خالص تحياته وتبريكاته بهذه المناسبة الجليلة متمنيا لأسرهم الرفاهية والسعادة والبركة والرزق الوافر.