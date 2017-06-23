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    انطلاق جولة التجارب الحرة الثاني لسباق فورمولا 1

    ٢٣.٠٦.٢٠١٧ [١٩:١٣]

    باكو، 23 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    انطلقت جولة التجارب الحرة الثاني لسباق جائزة أذربيجان الكبرى الثامنة للفورمولا واحد في باكو.

    أفادت وكالة أذرتاج أن 10 فرق من السائقين تشارك في السباق.

    يسابق لويس هاميلتون وفالتيري بوتاس في هيئة فريق "مرسيدس" وسيباستيان فيتل وكيمي رايكونين في هيئة فريق "فيراري" وفيليب ماسا ولانس سترول في فريق "يليامز" ودانيل ريكاردو وماكس فيرستابين في فريق "ريد بول ريسينغ" وأستيبان أوكون وسيرجيو بيريز في فريق "فورس انديا" ونيكو هولكنبرق وكوليون بالمر في فريق "رينو" ودانييل كوايت وكارلوس ساينز في فريق "تورو روسو" وماركوس أريكسون وأنطونيو قيوينازي وباسكال ويرلين في فريق "ساوبر" وفرناندو ألونسو وستوفيل فاندورن في فريق "ماكلارين".

    سيسابق السائقون في حلبة باكو من طولها 6 كيلومترات خلال 1.5 ساعة. ستقام مسيرة الترتيب للفورمولا الواحد في 24 يونيو.

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