باكو، 23 يونيو، أذرتاج وظف الاتحاد الدولي لكرة القدم عليار اقايف الحكم الأذربيجاني الدولي لإدارة مباراة لدوري أبطال أوروبا في الجولة الثانية المؤهلة بين روسنبورغ النرويجي وداندالك الإيرلندي. وسيساعده زينالوف وممدوف واورخان رابعا. وستقام المباراة إما في 18 يونيو واما في 19 يونيو حزيران الحالي.

AZERTAG.AZ : توظيف الحكم الأذربيجاني الدولي لمباراة دوري أبطال أوروبا

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