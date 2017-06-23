الرئيس علييف يستقبل وزير الخارجية في كوستا ريكا

باكو، 23 يونيو، أذرتاج

استقبل رئيس أذربيجان إلهام علييف في 23 يونيو حزيران اليوم مانويل غونزاليز سانتسو وزير الخارجية بجمهورية كوستا ريكا.

وأبلغ وزير الخارجية سانتسو تحيات الرئيس الكوستاريكي لويس جيليرمو سوليس إلى رئيس الدولة الأذربيجاني. وقال سانتسو إنّ سباق الفورمولا واحد المقام حاليا في باكو هو الحدث الرياضي المهم مفيدا أنّ هذا السباق يصنع ظروفا ملائمة لتدفق عدد كبير من السائحين إلى أذربيجان أيضا. وزاد أنّه قد زار البلد قبل سنة للمرة الأخيرة مشيرا إلى أنّ التطورات والتنمية التي يلاحظها في باكو حاليا يتأثر بها جدا.

واكد الرئيس علييف على أهمية سباق الفورمولا واحد مبلغا أنّ مشاركة عدد كبير من السائحين من مختلف بلدان العالم تتيح لهم بمشاهدة التطورات التنموية الجارية في باكو بأعينهم هم وهو خادم لتطوير السياحة في البلد أيضا.

وتم التأكيد في الاجتماع على وجود إمكانات حسنة كفيلة بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل الآراء حول مسائل التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار وتنفيذ مشاريع مشتركة والسياحة وغيرها.

وطلب رئيس الدولة من وزير الخارجية الكوستاريكي سانتسو بنقل تحياته هو إلى نظيره الكوستاريكي سوليس معبرا عن شكره على تحياته الودية.