الرئيس الأذربيجاني يعفي سفير البلد في فرنسا وموناكو والفاتيكان

باكو، 23 يونيو، أذرتاج

أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في الثالث والعشرين من يونيو حزيران اليوم قرارا جمهوريا بشأن الإعفاء عن السفير الأذربيجاني في كل من جمهورية فرنسا وإمارة موناكو ودولة مدينة الفاتيكان.

أبلغت وكالة أذرتاج أن القرار الجمهوري الصادر وفقا للفقرة الـ 15 من المادة الـ 109 من الدستور الأذربيجاني ينص على إعفاء ائلتشين اوكتوبر اميربايف عن مناصب سفراء أذربيجان لدى جمهورية فرنسا وإمارة موناكو ودولة مدينة الفاتيكان.