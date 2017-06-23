    • / سياسة

    سياسة


    الرئيس الأذربيجاني يعفي سفير البلد في فرنسا وموناكو والفاتيكان

    ٢٣.٠٦.٢٠١٧ [٢٠:١٠]

    باكو، 23 يونيو، أذرتاج

    أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في الثالث والعشرين من يونيو حزيران اليوم قرارا جمهوريا بشأن الإعفاء عن السفير الأذربيجاني في كل من جمهورية فرنسا وإمارة موناكو ودولة مدينة الفاتيكان.

    أبلغت وكالة أذرتاج أن القرار الجمهوري الصادر وفقا للفقرة الـ 15 من المادة الـ 109 من الدستور الأذربيجاني ينص على إعفاء ائلتشين اوكتوبر اميربايف عن مناصب سفراء أذربيجان لدى جمهورية فرنسا وإمارة موناكو ودولة مدينة الفاتيكان.

    AZERTAG.AZ :الرئيس الأذربيجاني يعفي سفير البلد في فرنسا وموناكو والفاتيكان
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٣.٠٦.٢٠١٧ [١٨:١٨]
    الرئيس المولدوفي ينهي زيارته الرسمية لأذربيجان
    ٢٢.٠٦.٢٠١٧ [٢٢:١٠]
    أذربيجان تقدم مساعدة مالية إلى الصومال واليمن ونيجيريا وجنوب السودان المهددة بخطر الجوع
    ٢٢.٠٦.٢٠١٧ [١٥‎:٥‎٥‎]
    الرئيس المولدوفي يزور مقبرة الشهداء
    ٢٢.٠٦.٢٠١٧ [١٥‎:٣٩]
    رئيس مولدوفا يزور ضريح حيدر علييف
    الرئيس الأذربيجاني يعفي سفير البلد في فرنسا وموناكو والفاتيكان الرئيس الأذربيجاني يعفي سفير البلد في فرنسا وموناكو والفاتيكان الرئيس الأذربيجاني يعفي سفير البلد في فرنسا وموناكو والفاتيكان