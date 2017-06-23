اليوم الأول من سباق الفورمولا واحد لجائزة أذربيجان الكبرى ينتهي بتميز طياري ريد بول

باكو، 23 يونيو، أذرتاج

انطلقت في الثالث والعشرين من يونيو حزيران اليوم الدورة الثامنة من بطولة كأس العالم لسباق الفورمولا واحد على حلبة باكو من اجل جائزة أذربيجان الكبرى.

وابلغ مراسل أذرتاج أنّ الأندية تنافست في اول أيام المسابقة في التجارب الحرة مرتين على حلبة باكو البالغ 6 كم.

وتميز في سباق التجارب الحرة الأول ماكس فيرستابين طيار نادي ريد بول بنتيجة دقيقة و410ر44 ثانية وتبعه زميله دانيل ريكياردو ثانيا وسيباستيان فيتيل طيار فيراري ثالثا.

وفي سباق التجارب الحرة الثاني اكد فيرستابين على انه هو صاحب المركز الأول مرة تالية وبنتيجة دقيقة و362ر43 ثانية فيما تبعه فالتري بوتاس ثانيا وريكياردو زميله ثالثا.

ومن المخطط إقامة سباق التجارب الحرة الثالث قبل اطلاق سباق الترتيب في 24 يونيو غدا وفي اليوم التالي 25 يونيو حزيران ستقام مسابقة جائزة أذربيجان الكبرى الرئيسية.