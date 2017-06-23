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    وثائق رسمية


    الرئيس الأذربيجاني يعفي سفير البلد في اليونان وألبانيا

    ٢٣.٠٦.٢٠١٧ [٢٠:٣٧]

    باكو، 23 يونيو، أذرتاج

    أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في الثالث والعشرين من يونيو حزيران اليوم قرارا جمهوريا بشأن الإعفاء عن السفير الأذربيجاني في كل من جمهوريتي اليونان وألبانيا بمقر في اليونان.

    أبلغت وكالة أذرتاج أن القرار الجمهوري الصادر وفقا للفقرة الـ 15 من المادة الـ 109 من الدستور الأذربيجاني ينص على إعفاء السفير رحمن صاحب مصطفايف عن منصبي سفيري أذربيجان لدى جمهوريتي اليونان وألبانيا.

    AZERTAG.AZ :الرئيس الأذربيجاني يعفي سفير البلد في اليونان وألبانيا
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