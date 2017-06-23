    • / رياضة

    رياضة


    براون: ندرج تعديلات فنية في حلبة باكو في الموسم القادم

    ٢٣.٠٦.٢٠١٧ [٢١:٠٥‎]

    باكو، 23 يونيو، أذرتاج

    قال روس براون المدير الرياضي للفورمولا واحد في مؤتمر صحفي عقده قبل قليل في باكو في 23 حزيران يونيو اليوم إنني ازور باكو لأول مرة وأتعرف إلى حلبة المدينة وقد أعجبتني الظروف المهيأة هنا في ظل جمال باكو الخلاب.

    واكد براون على تنظيم السباق بنجاح في الحلبة المهيبة قائلا "إنّ منظمين جدد للسباق يخططون لتعديلات في الفورمولا واحد وفي الموسم القادم ندرج تعديلات فنية في حلبة باكو وننظر في إزالة فوارق بين الأندية عاملين مع فريق خبراء لإدراج تغيرات في صيغة السباق وذلك من اجل زيادة اهتمام مشجعين بالسباق واستطعنا تسجيل إنجازات كبيرة خلال مدة قصيرة ونحاول إقامة السباق بمصروفات اقل ونعمل على هذا حاليا ويقتضي هذا بدراسات وتحقيقات جادة وسنوجه معظم الإيرادات إلى تنمية الأندية ذات الميزانية المنخفضة لأجل المزيد من التنافس والرؤية البصرية الجمالية. كما نريد رفع عدد الأندية إلى 12-13 ناديا."

    AZERTAG.AZ :براون: ندرج تعديلات فنية في حلبة باكو في الموسم القادم
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٣.٠٦.٢٠١٧ [٢٠:٢٠]
    اليوم الأول من سباق الفورمولا واحد لجائزة أذربيجان الكبرى ينتهي بتميز طياري ريد بول
    ٢٣.٠٦.٢٠١٧ [١٩:٢٨]
    توظيف الحكم الأذربيجاني الدولي لمباراة دوري أبطال أوروبا
    ٢٣.٠٦.٢٠١٧ [١٩:١٣]
    انطلاق جولة التجارب الحرة الثاني لسباق فورمولا 1
    ٢٣.٠٦.٢٠١٧ [١٨:٢٦]
    سومغايت يباشر استعدادات الموسم الجديد