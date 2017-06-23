براون: ندرج تعديلات فنية في حلبة باكو في الموسم القادم

باكو، 23 يونيو، أذرتاج

قال روس براون المدير الرياضي للفورمولا واحد في مؤتمر صحفي عقده قبل قليل في باكو في 23 حزيران يونيو اليوم إنني ازور باكو لأول مرة وأتعرف إلى حلبة المدينة وقد أعجبتني الظروف المهيأة هنا في ظل جمال باكو الخلاب.

واكد براون على تنظيم السباق بنجاح في الحلبة المهيبة قائلا "إنّ منظمين جدد للسباق يخططون لتعديلات في الفورمولا واحد وفي الموسم القادم ندرج تعديلات فنية في حلبة باكو وننظر في إزالة فوارق بين الأندية عاملين مع فريق خبراء لإدراج تغيرات في صيغة السباق وذلك من اجل زيادة اهتمام مشجعين بالسباق واستطعنا تسجيل إنجازات كبيرة خلال مدة قصيرة ونحاول إقامة السباق بمصروفات اقل ونعمل على هذا حاليا ويقتضي هذا بدراسات وتحقيقات جادة وسنوجه معظم الإيرادات إلى تنمية الأندية ذات الميزانية المنخفضة لأجل المزيد من التنافس والرؤية البصرية الجمالية. كما نريد رفع عدد الأندية إلى 12-13 ناديا."