الرئيس علييف يعين سفيرا جديدا في فرنسا

باكو، 23 يونيو، أذرتاج

أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في الثالث والعشرين من يونيو حزيران اليوم قرارا جمهوريا بشأن تعيين سفير جديد لجمهورية أذربيجان لدى جمهورية فرنسا.

أفادت وكالة أذرتاج أن القرار الجمهوري الصادر وفقا للفقرة الـ 15 من المادة الـ 109 من الدستور الأذربيجاني ينص على توظيف رحمن صاحب مصطفايف لمنصب سفير أذربيجان لدى فرنسا.

يذكر أنّ الرئيس علييف اعفى اليوم عن سفيري أذربيجان أمريبايف لدى فرنسا وموناكو والفاتيكان ومصطفايف لدى اليونان وألبانيا.