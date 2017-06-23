الرئيس علييف يبعث ببرقية تهنئة إلى ولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان

باكو، 23 يونيو، أذرتاج

بعث الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ببرقية تهنئة إلى ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة توليه منصب ولي العهد.

ومعبرا فيها باسمه واسم الشعب الأذربيجاني عن اصدق تهانيه بهذه المناسبة تمنى الرئيس علييف لصاحب السمو الملكي موفور الصحة والعافية وللشعب الصديق للمملكة العربية السعودية كل الرفعة والتقدم والازدهار.

وانتهازا للفرصة نقل الرئيس علييف إلى سموه ولي العهد محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود أطيب التهاني التبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك سائلا الله عز وجل أنّ يعيده علينا وعليكم بالخير والبركات واليمن.