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    زلزال يضرب محافظة لنكران الأذربيجانية

    ٢٤.٠٦.٢٠١٧ [١٠:٥‎٨]

    باكو، 24 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    ضرب الزلزال اليوم محافظة لنكران الأذربيجانية.

    وقد صرح مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية لوكالة (أذرتاج) أن الزلزال وقع على بعد 17 كم شمال غربا من أراضي محافظة لنكران، وذلك في الساعة 23:35:31 بالتوقيت المحلي لأذربيجان.

    كان الزلزال بمقدار 3.5 درجات على عمق 16 كيلومترات.

    AZERTAG.AZ :زلزال يضرب محافظة لنكران الأذربيجانية
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